Alianza: Los jugadores expresaron su malestar con un comunicado

Luego de ser campeones de Lifune

El plantel de primera división de Alianza hizo público una situación vivida durante los últimos meses de competición.

El comunicado decía lo siguiente:

Los jugadores del plantel de primera división sentimos la necesidad de hacer público un malestar que se viene acumulando desde hace tiempo.

Durante meses atravesamos situaciones que no pueden ni deben naturalizarse:

Pagos fuera de término, deudas con jugadores que en algunos casos son de varios meses, falta de una alimentación adecuada para los jugadores que viven fuera de la ciudad, destrato al momento de reclamar, ausencia de respuestas concretas y promesas incumplidas que jamás se tradujeron en hechos.

Todo esto generó incertidumbre, malestar y una falta de respeto hacia quienes representamos al club dentro de la cancha.

Aun así, priorizamos siempre al grupo, al escudo y a la competencia. Seguimos entrenando, compitiendo y peleando por nuestra ilusión y la del pueblo celeste, incluso en condiciones que distan mucho de ser las ideales.

En ese contexto, este plantel logró un hecho histórico: salir campeón de la liga después de 14 años de sequía, gracias al esfuerzo, la unión y el profesionalismo de los jugadores, cuerpo técnico y quienes nos apoyaron en el día a día.

Este descargo no busca generar conflicto ni opacar el logro conseguido, sino visibilizar una realidad que merece ser atendida con seriedad y responsabilidad. El respeto y el compromiso deben ser recíprocos.

El club está por encima de cualquier gestión.

Quienes lo representamos dentro de la cancha merecemos condiciones dignas, claridad y un trato acorde al esfuerzo realizado.

Por el bien del club, de sus jugadores y de su gente.

No es una situación únicamente del club Alianza, varios equipos de la provincia también tuvieron problemas con los pagos a sus jugadores.