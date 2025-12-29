Un camión con madera se incendió en el barrio Cooperativa de Cutral Co

El incendio afectó la carga de un camión que estaba estacionado sobre la calle Río Negro, a la altura de Misiones, en el barrio Cooperativa de Cutral Co.
Según se informó desde el cuartel de bomberos voluntarios, se están construyendo unas cabañas y en el camión había madera, que tenían un principio de incendio.
Se acudió con dos dotaciones, nueve bomberos en total que pudieron controlar la propagación de las llamas. No hubo daño total en el camión, solo el sector donde estaba la madera.
Y si bien se propagó hacia la construcción cercana, fue superficial y tampoco hubo daños totales, sino parciales.