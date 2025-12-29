Neuquén: Se promulgó el nuevo Código Procesal Civil Adversarial de la provincia

Representa una reforma profunda, estructural y pionera que deja atrás un código con más de 50 años de vigencia

El gobernador Rolando Figueroa promulgó hoy el nuevo Código Procesal Civil Adversarial. Representa una reforma profunda, estructural y pionera que deja atrás un código con más de 50 años de vigencia y abre paso a una justicia más ágil, transparente, clara y cercana a la ciudadanía.

De acuerdo a lo indicado, este nuevo código, aprobado por Ley 3551, adecua la normativa a los requerimientos actuales y acerca la justicia a la gente. Neuquén es la primera provincia del país en adoptar este modelo para los procesos civiles y comerciales, posicionándose como referente nacional e internacional en administración de justicia. Comenzará a aplicarse el 1º de agosto de 2026.

En su discurso, Figueroa se refirió a la promulgación y remarcó que “Neuquén evoluciona y este es un tema concreto en el cual está evolucionando”. Puso como ejemplo la desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo y expresó: “Fue una ley clave para nosotros, porque tiene que ver con la evolución de qué necesita la sociedad de nosotros como Estado”.

Indicó que “este código lo logramos a partir de la energía de nuestra gente, de cómo trabajó en cada región de la provincia, cómo se tomaron decisiones importantes y cómo reconfiguramos el Estado para que esté al servicio del ciudadano”.

Destacó la importancia de que las modificaciones se realicen “no basadas en impulsos o en cuestiones de política electoral, sino basadas en estadísticas, en estudios y en lo que verdaderamente necesita la gente”.

“Una vez más somos los primeros, una vez más ponemos a Neuquén en lo alto de esta República Argentina. Ahora se va a comenzar a trabajar este mismo código a nivel nacional, tomando el antecedente de la provincia del Neuquén”, puntualizó el gobernador.

Resaltó la decisión de dividir a la provincia en siete regiones y consideró que existen distintas necesidades en los diferentes puntos geográficos. “Eso también ha sido tenido en cuenta en esta reforma del código”, aseveró.

Dijo que al asumir como gobernador “comenzamos con claros mensajes hacia la sociedad”, entre los que mencionó a la eliminación de las jubilaciones de privilegio y la reducción de la planta política. “Reconfiguramos muchas cosas desde el Poder Ejecutivo”, señaló.

“Este es el primer código adversarial que tenemos en la República Argentina en materia civil y comercial”, indicó y recordó que en 2010 acompañó como diputado provincial la modificación del Código Procesal Penal, que también fue de los primeros en el país. Además, informó que el año próximo Neuquén también contará con un nuevo Código de Familia.

“Cuando el Estado se transforma para que el ciudadano viva mejor, lo tenemos que festejar”, señaló.

“Este código tiene que ver mucho con acercar la justicia a la gente”, remarcó Figueroa y consideró que implica “una gran reforma” que tiene como objetivo “beneficiar a la población”. “Es ahí donde un Estado tiene que estar presente; el Estado en la administración de justicia”, agregó.

Destacó el trabajo del Poder Judicial y del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres. “Valoramos mucho que bajo su presidencia tengamos la oportunidad de poder sancionar y promulgar este código”, expresó.

“No me quedan más palabras que desearles un feliz año 2026 y que renovemos este compromiso de estar acercando cada vez más el Estado a lo que necesita la gente, no a lo que necesitan solamente algunos”, finalizó.

Por su parte, el presidente del TSJ remarcó que “no estamos simplemente promulgando una ley. Estamos dando un paso institucional profundo, que expresa una forma de entender el Estado, la justicia y el vínculo con la comunidad”.

Recalcó que el nuevo código surgió por “una decisión política del Poder Ejecutivo” y destacó que se impulsó “una transformación estructural, no para resolver una urgencia circunstancial, sino para revisar reglas, prácticas y modelos, adecuándolas a las actuales necesidades de la sociedad neuquina”.

“Implementar este código no es aplicar una nueva normativa, es transformar la manera en que se desarrolla el proceso civil y la forma en que el Estado brinda el servicio de justicia”, dijo Mazieres y agregó que “este código propone un cambio de paradigma; un proceso más adversarial donde las partes asumen un rol protagónico y el juez resignifica su función, siendo el garante del debido proceso”.

El presidente de la Comisión Interpoderes y diputado provincial, Ernesto Novoa expresó que “como es una tarea tan compleja ponerse de acuerdo los tres poderes del Estado, tiene que haber madurez y liderazgo político”. “Le agradecemos al gobernador que haya tomado esta iniciativa y que hayamos podido lograr este resultado tan beneficioso para Neuquén”, señaló.

“Neuquén se posiciona como la primera provincia del país en adoptar un modelo adversarial moderno, con oralidad efectiva, plazos breves, discovery, arbitraje internacional y protección tecnológica sin exclusión”, detalló Novoa y agregó que “el mundo nos mira porque somos la puerta energética de Argentina, el corazón de Vaca Muerta y un territorio en expansión. Y a partir de hoy, nos mirará también porque estamos construyendo un sistema de justicia del siglo XXI”.

El reconocido jurista Gustavo Calvinho, responsable de la elaboración técnica del texto procesal, agradeció al gobernador “por haber tomado esta iniciativa de transformar la justicia civil en Neuquén”. Explicó los detalles del nuevo código y aseguró que “es la primera vez, en la Argentina y Latinoamérica, que se transforma realmente la justicia civil y comercial”.

“Neuquén tiene un modelo de justicia penal exitoso, con un proceso adversarial acusatorio que es un ejemplo en toda Latinoamérica. Lo que en primer lugar se buscó, a partir de la decisión política del gobernador, es alinear la justicia civil a lo que es el modelo de justicia penal”, concluyó.

El nuevo código

El enfoque adversarial coloca a las partes en el centro del proceso: son quienes impulsan la acción, presentan las pruebas, debaten en igualdad de condiciones, mientras el juez cumple su rol esencial de garante de la imparcialidad, el equilibrio y el debido proceso. Este cambio impactará positivamente en la vida de miles de neuquinos y neuquinas: propietarios, trabajadores, familias, empresas y toda persona que necesite acceder a la justicia civil y comercial.

La construcción del nuevo código involucró a la Comisión Interpoderes, a la ciudadanía, al Colegio de Abogados, a la Universidad Nacional del Comahue, a la Universidad Católica de Salta, a organizaciones civiles, a operadores judiciales de las siete regiones de la provincia y al jurista Gustavo Calvinho.

La Comisión Interpoderes recorrió las siete regiones, realizando reuniones de trabajo con una participación amplia, plural y comprometida. Cada aporte fue escuchado, cada realidad regional fue considerada, y cada artículo debatido con profundidad. El nuevo código incorpora las particularidades, dinámicas y necesidades de cada región, reconociendo la diversidad geográfica, social e institucional de la provincia.

También participaron del acto el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la senadora nacional Julieta Corroza; la diputada nacional Karina Maureira; y el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, entre otros.