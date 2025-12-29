¿Sabías que hoy se cumplen 73 años del cambio de nombre de Cutral Co?

El 29 de diciembre de 1952, el entonces pueblo de Cutral Co pasó a denominarse Eva Perón

Este 29 de diciembre de 2025 se cumplen 73 años de una decisión administrativa que modificó, aunque de manera transitoria, la identidad formal de la localidad. El 29 de diciembre de 1952, el entonces pueblo de Cutral Co pasó a denominarse Eva Perón, según lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N.º 13.959/52.

La medida formó parte de un conjunto de resoluciones adoptadas durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, que alcanzaron a ciudades, instituciones y espacios públicos en distintas provincias del país, con el objetivo de resignificar la toponimia oficial.

El cambio, sin embargo, no perduró. Tras el golpe de Estado de septiembre de 1955, el 27 de septiembre de ese año, el gobernador provisional teniente coronel Miguel Adrover dispuso la restitución del nombre Cutral Co mediante el Decreto N.º 21/1955.

La normativa fue más allá de la denominación de la localidad. También ordenó restituir la nomenclatura original de establecimientos oficiales, calles, paseos y otros espacios públicos que habían sido alterados por las autoridades depuestas, en el marco del proceso de reorganización institucional impulsado por el gobierno de facto.

A más de siete décadas de aquel cambio, los decretos conservan valor documental y permiten reconstruir cómo las decisiones políticas nacionales impactaron en la identidad administrativa y simbólica de una comunidad que hoy continúa reconociéndose como Cutral Co, corazón de la comarca petrolera.