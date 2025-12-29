Qué anuncia el pronóstico para la última semana de 2025 en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas del sudoeste serán de 62 kilómetros

Se inicia la última semana de 2025 y se espera una jornada con temperaturas altas que se corresponden al verano.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cencas -AIC- se informó una temperatura máxima de 35° Centígrados y la mínima de 16° Centígrados.

En cuanto al viento, se presentará del sudoeste a 20 kilómetros con ráfagas de 29 a lo largo del día. Para la noche, se mantendrá el mismo sector aunque se incrementará a los 42 kilómetros con ráfagas de 62 kilómetros en la hora.

Se anuncia sol radiante durante el día y para la noche el cielo estará despejado.

Para el martes 30, la temperatura ascenderá a los 36° Centígrados durante el día y para la noche la mínima orillará los 13° Centígrados.