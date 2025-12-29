Provincia lanzan un taller virtual de técnicas de estudio para el verano

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan de manera online

En el marco de las propuestas de Educación Activa – El Verano, se dictará un Taller de Técnicas de Estudio destinado a becarios del programa Gregorio Álvarez, así como a estudiantes y egresados del nivel secundario que adeuden espacios curriculares o materias.

La capacitación comenzará el 28 de enero y se desarrollará en modalidad virtual, lo que permitirá el acceso a participantes de distintos puntos de la provincia. El objetivo del taller es brindar herramientas prácticas para mejorar la organización del estudio, la comprensión de contenidos y el rendimiento académico, especialmente durante el período estival.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan de manera online a través del siguiente formulario:

👉 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSegFYKdraP4BK…/viewform