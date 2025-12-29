Los campeones de la Novena División del Club Alianza analizan su título en Lifune

Luego de visitar al intendente Rioseco

Los jugadores de la categoría Novena del Club Alianza se consagraron campeones del torneo de Lifune tras ganar la final en condición de local.

El equipo logró el título luego de una temporada que incluyó cambios en la dirección técnica y en los esquemas tácticos, pasando por sistemas que utilizaban dos mediocampistas centrales en la contención.

Durante el año, el plantel atravesó resultados variados, con victorias por varios goles y derrotas marcadas, entre ellas una caída por amplio margen en su propia cancha. Sin embargo, los futbolistas destacaron la capacidad de recuperarse de esos resultados para llegar a la instancia definitiva.

La serie final presentó dificultades, especialmente en el partido de visitante debido a la presencia del público rival. El encuentro decisivo se caracterizó por la intensidad de juego y finalizó con un resultado de 3 a 0, a pesar de que el equipo terminó con tres jugadores expulsados.

El arquero del plantel señaló que, aunque fue difícil mantener los resultados en varios pasajes, el objetivo principal se cumplió al obtener el campeonato.

De cara al futuro, los integrantes de la Novena manifestaron su intención de permanecer en el club con la expectativa de buscar un nuevo campeonato y la posibilidad de participar en torneos regionales. Algunos jugadores también mencionaron su meta de llegar a jugar en la primera división profesional.