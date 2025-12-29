La policía acompañó el cruce de ganado hacia zonas de veranada

El operativo comprendió el arreo de un total de 689 ovinos y 160 vacunos

Personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur llevó adelante tareas de acompañamiento y cobertura preventiva durante el cruce de ganado de veranadores, realizado desde el paraje Aucapán hasta el ingreso a Tromen, por la Ruta Provincial Nº 60.

El operativo comprendió el arreo de un total de 689 ovinos y 160 vacunos, y se desarrolló con la presencia de autoridades comunitarias, en el marco de un trabajo coordinado destinado a garantizar la seguridad del traslado, del personal interviniente y de los usuarios de la ruta.

Una vez finalizado el cruce, el ganado permaneció en resguardo hasta retomar la marcha hacia la zona de veranada del sector Huaca Mamuil, donde continuará el proceso de trashumancia característico de la región.