La cooperadora del hospital zonal retoma sus actividades de cara a 2026

En esta nueva etapa de trabajo, convocando a vecinos y vecinas a sumarse y colaborar.

La cooperadora del hospital zonal Cutral Co y Plaza Huincul anunció la reactivación de sus actividades con vistas al año 2026, con el objetivo de continuar fortaleciendo la atención y los servicios que brinda a la comunidad de la Comarca Petrolera.

Desde la entidad destacaron la importancia del acompañamiento de la comunidad, ya que a través de las colaboraciones solidarias es posible adquirir insumos, equipamiento y brindar apoyo a pacientes que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

“Un pequeño gesto puede cambiar mucho. Entre todos hacemos más por la salud”, es el lema que vuelve a impulsar la cooperadora en esta nueva etapa de trabajo, convocando a vecinos y vecinas a sumarse y colaborar.

Quienes deseen realizar aportes o recibir información pueden comunicarse con la referente de la cooperadora al 299 5851292 (solo mensajes). Asimismo, se encuentra habilitada la opción de colaboración económica a través del alias: coopehospital.cco, correspondiente a la cuenta oficial de la cooperadora del hospital zonal Cutral Co y Plaza Huincul.