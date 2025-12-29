Hay protesta del sindicato petrolero en reclamo del aguinaldo para trabajadores de las áreas convencionales

Desde esta mañana hay una protesta que lleva adelante el sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa en las áreas de yacimientos convencionales cercanos a Cutral Co y Plaza Huincul.
Según se pudo establecer, el motivo del reclamo es que los trabajadores no percibieron la segunda cuota del SAC – Sueldo Anual Complementario- que corresponde al último semestre del año.
En este caso, se trata de las áreas como Al Norte de la Dorsal, Octógono Fiscal, Dadín, Bajo Bardas que son los yacimientos maduros que están a cargo de Bentia y que opera ENSI. Se confirmó que existe paralización de la actividad.