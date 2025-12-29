Estatales neuquinos cobran este martes, anunció el gobierno

Se paga un día antes porque rige el asueto administrativo

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria se informó que los salarios estarán depositados este martes 30 de diciembre en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN), lo que garantiza el cobro en una misma jornada para todos los sectores.

El cronograma incluye a los empleados activos del Consejo Provincial de Educación (CPE), el sistema de Salud, la Policía, la Administración Central y los Organismos Descentralizados, sin distinción de áreas ni escalafones.

El pago se da un día antes porque se declaró asueto administrativo para el 31 de diciembre que se suma al feriado del 1 de enero.