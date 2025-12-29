El Servicio de Nutrición del hospital ofrece un recetario especial para las fiestas

El Servicio de Nutrición del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul puso a disposición de la comunidad un recetario especial de fiestas, con el objetivo de promover una alimentación saludable durante las celebraciones de fin de año.

La iniciativa está destinada a vecinos y vecinas de ambas localidades que deseen acceder a propuestas culinarias pensadas para las mesas navideñas, combinando opciones ricas, equilibradas y de fácil preparación.

Quienes estén interesados en recibir el recetario pueden solicitarlo comunicándose telefónicamente al 2996 73-1898, número correspondiente al área de Nutrición del hospital.