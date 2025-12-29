Cutral Co refuerza los operativos de “Pirotecnia Cero” en la previa de Año Nuevo

Se definió el inicio de operativos de control que comenzaron este lunes y recorrerán diferentes sectores de la ciudad.

En la subsecretaría de Protección Civil de Cutral Co se realizó una reunión de trabajo con el objetivo de coordinar los operativos de “Pirotecnia Cero” que se llevarán adelante en los días previos a la celebración de Año Nuevo.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete y Gobierno, Ing. Walter Mardones; la subsecretaria de Comercio y Bromatología, Tania Martinelli; la jueza de Faltas, Ana Stempin; el secretario de Control Urbano, Omar Marifil, junto a representantes de distintas áreas municipales, Bomberos Voluntarios, Policía del Neuquén y presidentes de barrios.

Durante la reunión se abordaron las problemáticas actuales vinculadas al uso de pirotecnia, las modalidades de intervención, las acciones de concientización y la identificación de puntos críticos dentro del ejido urbano. En ese marco, se definió el inicio de operativos de control que comenzaron este lunes y recorrerán diferentes sectores de la ciudad.

Desde el Municipio se recordó que la normativa vigente prohíbe el uso de pirotecnia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75° de la Ordenanza N° 2379/13, modificada por la Ordenanza N° 2531/16, y se solicitó la colaboración de la comunidad para el cumplimiento de la legislación.