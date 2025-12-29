Cutral Co: carta de despedida

La médica laboral se despide de sus cmopañeros luego de finalizar sus funciones en el municipio de Cutral Co.

“Cutral Co, 29 de diciembre, 2025”



Mensaje de salutación a los municipales de Cutral Co:



“Debido al alejamiento de mis funciones de la Municipalidad de Cutral Co, por haberme rescindido la designación que me nombraba como MEDICA LABORAL, deseo hacerles llegar a mis compañeros de trabajo (Agentes beneficiarios de Plus, Personal de planta Permanente, Monotributistas, Enfermeras y afines…) el agradecimiento por el cariño recibido y por haber podido disfrutar de su compañía durante casi 10 años, entre Licencias de Conducir y Salud Ocupacional”.

“Tuve la dicha de poder ocuparme, dentro de mis posibilidades, de vuestra salud laboral, como así también, perfeccionarme nacional e internacionalmente capacitándome y desarrollando mis cualidades profesionales, siempre con el compromiso, responsabilidad, respeto y vocación de trabajo en EQUIPO que me caracterizan”.

“Acompañar incondicionalmente en la PANDEMIA, como en otras situaciones no fue tarea fácil, sin embargo la satisfacción de la labor cumplida por y para la SALUD Y BIENESTAR LABORAL hacen que el camino que faltó completar sea más corto”.

“Me llevo el reconocimiento invaluable de algunos de mis compañeros, por las tareas realizadas, el crecimiento profesional y humano y el recuerdo de haber compartido con personas valiosas”.

“Les deseo muchos éxitos en lo que se viene, también les DEJO MI CORAZON SINCERO, y quedo con la mejor predisposición para futuros encuentros profesionales”.



HASTA SIEMPRE…..

DRA ROMERO PFAFF SILVINA

MAT ESP 1717

DIPLOMADA INTERNACIONAL EN SALUD OCUPACIONAL