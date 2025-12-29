Cutral Co: carta de despedida

“Cutral Co, 29 de diciembre, 2025”
Mensaje de salutación a los municipales de Cutral Co:
“Debido al alejamiento de mis funciones de la Municipalidad de Cutral Co, por haberme rescindido la designación que me nombraba como MEDICA LABORAL, deseo hacerles llegar a mis compañeros de trabajo (Agentes beneficiarios de Plus, Personal de planta Permanente, Monotributistas, Enfermeras y afines…) el agradecimiento por el cariño recibido y por haber podido disfrutar de su compañía durante casi 10 años, entre Licencias de Conducir y Salud Ocupacional”.
“Tuve la dicha de poder ocuparme, dentro de mis posibilidades, de vuestra salud laboral, como así también, perfeccionarme nacional e internacionalmente capacitándome y desarrollando mis cualidades profesionales, siempre con el compromiso, responsabilidad, respeto y vocación de trabajo en EQUIPO que me caracterizan”.
“Acompañar incondicionalmente en la PANDEMIA, como en otras situaciones no fue tarea fácil, sin embargo la satisfacción de la labor cumplida por y para la SALUD Y BIENESTAR LABORAL hacen que el camino que faltó completar sea más corto”.
“Me llevo el reconocimiento invaluable de algunos de mis compañeros, por las tareas realizadas, el crecimiento profesional y humano y el recuerdo de haber compartido con personas valiosas”.
“Les deseo muchos éxitos en lo que se viene, también les DEJO MI CORAZON SINCERO, y quedo con la mejor predisposición para futuros encuentros profesionales”.
HASTA SIEMPRE…..
DRA ROMERO PFAFF SILVINA
MAT ESP 1717
DIPLOMADA INTERNACIONAL EN SALUD OCUPACIONAL