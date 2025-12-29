Corte de luz en Loma Campana afecta parcialmente a Añelo

Fue en la madrugada, se trabaja para reemplazar un transformador dañado y normalizar el servicio eléctrico en la zona de Añelo.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del ministerio de Energía, informa que personal del organismo se encuentra trabajando intensamente en la Estación Transformadora (ET) Loma Campana para reemplazar un transformador dañado y normalizar el servicio eléctrico en la zona de Añelo.

Aproximadamente a las 00:15 de esta madrugada se registró una importante falla en la ET Loma Campana. Esto afecta parte de la meseta de Añelo, incluido el Parque Industrial. Los trabajos del personal del EPEN avanzan en el lugar, y -de no mediar nuevos inconvenientes-, se estima que hacia las 14 se normalice el servicio.

La energía fue reestablecida desde anoche en varios sectores de Añelo, incluidos los dos bombeos de agua más importantes. Las zonas que continúan afectadas por los cortes de energía comprenden parte de la meseta, el Parque Industrial Norte y Sur, y el tanque de agua elevado.