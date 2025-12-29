Continúa en funcionamiento la línea de asistencia a víctimas de violencia de género en Plaza Huincul

Se encuentra una línea telefónica habilitada

Plaza Huincul informó que continúa en funcionamiento la línea de la Guardia Municipal de la dirección de Violencia de Género, destinada a brindar asistencia, orientación y acompañamiento a personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.

Las personas que necesiten ayuda o asesoramiento pueden comunicarse al 299 535 4797, número habilitado para la atención de consultas, contención y derivación a los organismos correspondientes, garantizando la confidencialidad y el acompañamiento integral.