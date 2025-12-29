Continúa en funcionamiento la línea de asistencia a víctimas de violencia de género en Plaza Huincul

Plaza Huincul informó que continúa en funcionamiento la línea de la Guardia Municipal de la dirección de Violencia de Género, destinada a brindar asistencia, orientación y acompañamiento a personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.
Las personas que necesiten ayuda o asesoramiento pueden comunicarse al 299 535 4797, número habilitado para la atención de consultas, contención y derivación a los organismos correspondientes, garantizando la confidencialidad y el acompañamiento integral.