Vuelco en la Ruta Provincial 46: una joven guardaparque resultó herida

En un tramo recientemente repavimentado que presenta condiciones riesgosas para la circulación.

Una joven guardaparque protagonizó un accidente vial con vuelco mientras circulaba sola desde Laguna Blanca hacia Zapala por la Ruta Provincial 46, en un tramo recientemente repavimentado que presenta condiciones riesgosas para la circulación.

Según informó el SIEN Zapala, la conductora se dirigía a la ciudad de Zapala con el objetivo de tomar un ómnibus hacia Neuquén y continuar viaje rumbo a Mendoza y San Luis. Por causas vinculadas al estado de la calzada, el vehículo mordió la banquina, perdió estabilidad y terminó volcando.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la ruta presenta una calzada elevada y despareja, lo que dificulta el reingreso desde la banquina y aumenta el riesgo de siniestros. En este caso, la conductora tuvo fortuna, ya que el automóvil volcó entre piedras, lo que evitó un impacto directo de mayor gravedad.

Tras el siniestro, la joven fue asistida por personal de emergencias y trasladada con traumatismos en hombro, tórax y tobillo. Al momento de la derivación se encontraba estable, según precisaron desde el servicio sanitario.