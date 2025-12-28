Vecinos denuncian basural clandestino en el sector final del Parque Este de Cutral Co

Los denunciantes señalaron que la situación se repite todos los días

Vecinos de la calle Ramos Mejía, en el sector final del Parque Este de Cutral Co, manifestaron su preocupación por la constante formación de un basural clandestino a escasos metros de las viviendas.

Según indicaron, personas llegan diariamente en vehículos particulares y arrojan residuos en el lugar, pese a la existencia de cartelería que prohíbe esta práctica. Los denunciantes señalaron que la situación se repite todos los días y que no habría controles municipales que eviten el accionar.

“Vienen, tiran la basura y se van. La dejan a unos 50 metros de las casas. Esto pasa todos los días”, expresaron vecinos del sector, quienes también remarcaron que los vehículos involucrados suelen ser autos y camionetas en buen estado.

Ante la reiteración del problema, los vecinos evalúan comenzar a registrar fotográficamente a quienes arrojan residuos para visibilizar la situación y reclamar medidas concretas que permitan frenar la formación del basural.