Trap de la comarca: Smocking.ch proyecta su primer videoclip

Smocking.ch continúa impulsando la difusión de su trabajo musical dentro de la escena urbana de la Comarca Petrolera. A finales de diciembre, el proyecto busca ampliar su alcance con el objetivo de avanzar en la realización del primer videoclip oficial del dúo, tras el lanzamiento de su álbum de trap en mayo de este año.

El material discográfico marcó el debut formal de Smocking.ch —Leonel Charpentier, oriundo de Plaza Huincul— junto a ADJ —Julián Inostroza, de Plottier— y fue presentado en este medio. El álbum incluyó el tema “Ya no sé qué hacer”, grabado en A.M. Studio, y representó el primer paso profesional del dúo dentro del circuito urbano neuquino.

El proyecto nació a partir de encuentros de freestyle en Plottier, donde ambos artistas comenzaron a compartir letras e ideas que luego se transformaron en canciones. Desde entonces, el dúo viene trabajando de manera independiente, apostando al crecimiento artístico y a la consolidación de una propuesta propia.

A más de siete meses del lanzamiento del álbum, Smocking.ch y ADJ apuntan ahora a potenciar la difusión del material para llegar a nuevos públicos y reunir los recursos necesarios que les permitan dar el salto a la producción audiovisual, con la concreción de su primer videoclip, previsto para los próximos meses.

El álbum se encuentra disponible en YouTube y forma parte de una escena musical joven que continúa expandiéndose en la región.