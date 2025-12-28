Se incendió un auto en el barrio Centenario de Plaza Huincul

Trabajó una dotación de bomberos

Ayer sábado, un auto se incendió en el barrio Centenario de Plaza Huincul, en un hecho ocurrido en la intersección de las calles Suipacha y Miralles. El vehículo se encontraba estacionado sobre la calle Miralles al momento del siniestro.

En el lugar trabajó una dotación de bomberos voluntarios de Plaza Huincul, integrada por seis voluntarios, quienes lograron controlar y extinguir el fuego. A pesar del rápido accionar, el rodado sufrió pérdidas totales.

El vehículo afectado es un Volkswagen Senda. No se registraron personas heridas como consecuencia del incendio. Hasta el momento, no se informaron las causas que originaron el fuego