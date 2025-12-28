Recuerdan que está prohibído el uso del fuego en el Parque Nacional Lanín y otras áreas protegidas

Con vigencia hasta el 30 de abril de 2026.

La Administración de Parques Nacionales (APN) dispuso la prohibición total del uso del fuego en el Parque Nacional Lanín, en el marco de una medida preventiva adoptada ante las condiciones meteorológicas actuales y proyectadas para la temporada estival, que incrementan el riesgo de incendios forestales en la región.

Según lo establecido por la normativa, los únicos espacios habilitados como “Fuego Seguro” son los campamentos organizados, administrados por prestadores turísticos autorizados y que cuentan con sistemas de prevención y combate contra incendios. Fuera de estos ámbitos, encender fuego está terminantemente prohibido.

La restricción alcanza a todas las áreas de uso libre del Parque Nacional Lanín, entre ellas Pucará, Chachín, Queñi, Rucañire, Hua Hum, Quila Quina, Paimún, Tromen, Ñorquinco y Quillén.

La resolución del Directorio de la APN extiende además la medida a otros parques nacionales de la región andino-patagónica: Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces, con vigencia hasta el 30 de abril de 2026.

Desde el organismo señalaron que la decisión tiene como objetivo reducir el riesgo de incendios forestales, proteger los bosques andino-patagónicos y preservar la biodiversidad asociada a estos ecosistemas, que sufren daños irreversibles con cada siniestro.

Las autoridades solicitaron a residentes y visitantes respetar estrictamente la prohibición y recordaron que el incumplimiento de la normativa puede derivar en sanciones, en el marco de las acciones preventivas adoptadas para el cuidado de las áreas protegidas.