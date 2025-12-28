Neuquén redujo los plazos de emisión de licencias ambientales

El plazo promedio para el otorgamiento de licencias ambientales pasó de 120 a 50 días.

La provincia del Neuquén avanzó durante 2025 en la modernización de sus procesos de evaluación ambiental, logrando reducir de manera los tiempos de emisión de licencias sin flexibilizar los controles ni los requisitos técnicos establecidos por la normativa vigente.

A partir de una reorganización interna, la digitalización de expedientes y la mejora en los circuitos de análisis técnico, el plazo promedio para el otorgamiento de licencias ambientales pasó de 120 a 50 días. Esta optimización permitió dotar de mayor previsibilidad a proyectos productivos y de infraestructura que se desarrollan en el territorio provincial.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, señaló que este avance “expresa el Modelo Neuquino, basado en reglas claras, seguridad jurídica y un Estado que acompaña el desarrollo sin resignar control ambiental”. En ese sentido, remarcó que agilizar los procedimientos “es clave para asegurar un crecimiento ordenado y sostenible”.

Durante el año, la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales analizó un total de 441 estudios ambientales correspondientes a proyectos de distinta escala y complejidad. De ese total, se otorgaron 296 licencias ambientales luego de cumplir con los requisitos técnicos, legales y ambientales exigidos. Los expedientes restantes continúan en etapas de evaluación, con requerimientos técnicos adicionales o adecuaciones solicitadas a los proponentes.

Entre los proyectos evaluados se encuentran iniciativas estratégicas vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta, así como obras de infraestructura consideradas prioritarias para la provincia. Las evaluaciones se realizaron bajo criterios integrales de impacto ambiental, contemplando la protección de los recursos naturales, la seguridad de las comunidades y la sustentabilidad de las actividades productivas.

Por su parte, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, explicó que la reducción de los plazos “no implica relajar controles”, sino ordenar procesos y fortalecer el análisis técnico. “Las evaluaciones son más ágiles, pero igual de rigurosas, basadas en evidencia y en el cumplimiento estricto de la normativa ambiental”, afirmó.

Desde el gobierno provincial destacaron que este fortalecimiento del sistema de licencias ambientales consolida un modelo de gestión que combina agilidad administrativa, control estatal y resguardo ambiental, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de Neuquén.