Habrá calor y sol radiante para el último domingo del año en la Comarca Petrolera

Según la AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informó el pronóstico del tiempo previsto para el último domingo del año en las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co, donde se anticipa una jornada mayormente despejada, con temperaturas elevadas y presencia de viento hacia la noche.

Durante la mañana, el cielo se presentará despejado, con sol radiante y condiciones de buen tiempo.

En cuanto a las temperaturas, la máxima alcanzará los 33 grados centígrados durante la tarde, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 12 grados en horas de la noche.

Respecto al viento, durante la tarde se esperan velocidades cercanas a los 23 kilómetros por hora, con ráfagas moderadas. Sin embargo, hacia la noche la intensidad del viento aumentará de manera significativa, alcanzando los 28 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 48 km/h.

Finalmente, en el plano astronómico, la Luna se encontrará en fase Gibosa Creciente, muy próxima al Cuarto Creciente, y estará ubicada en el signo de Piscis.