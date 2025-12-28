Cutral Co: bomberos trabajó en principio de incendio en una vivienda

Un principio de incendio se registró ayer sábado, cerca de la medianoche, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Mosconi y 13 de Diciembre, en la ciudad de Cutral Co.
El hecho generó la intervención de bomberos voluntarios, quienes acudieron al lugar y lograron controlar el foco ígneo, evitando que las llamas se propagaran y ocasionaran mayores daños materiales.
Según se informó, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incendio. Las causas que originaron el siniestro serán materia de investigación.