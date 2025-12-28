Activaron Alerta Nati por la desaparición de un adolescente de 15 años en Cutral Co

Ante cualquier información, se solicita comunicarse de manera inmediata con la Fiscalía Única de Cutral Co o con la Comisaría 15°, al teléfono (299) 496-2169.

La Policía de la Provincia de Neuquén activó este domingo la Alerta Nati, en el marco de la Ley Provincial N.º 2705, para dar con el paradero de Thiago Julián Concha Martínez, un adolescente de 15 años cuyo paradero se desconoce.

El pedido de localización fue emitido por el Departamento Centro de Operaciones Policiales, y cuenta con la intervención de la Fiscalía Única de Cutral Co y la Comisaría 15°.

Según la información oficial, Thiago es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,68 metros, tiene tez morena y cabello largo ondulado. Al momento de ausentarse vestía chomba rosa, pantalón gris y alpargatas color bordo.

Desde la fuerza de seguridad solicitaron la colaboración de la comunidad y remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar de importancia para avanzar en la búsqueda.

La Alerta Nati es un protocolo provincial que se activa ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de agilizar la búsqueda y favorecer su pronta localización mediante la difusión masiva de datos oficiales.