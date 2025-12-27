Violencia de género en Piedra del Águila terminó con un hombre internado en Cutral Co

Un hombre identificado como N.A.B agredió a su ex pareja y luego atacó a los vecinos que la habían auxiliado, a uno de los ellos lo apuñaló.

Hubo una audiencia de formulación de cargos. La acusación fue por el delito de intento de homicidio, lesiones y desobediencia de una orden judicial, ya que el acusado también estuvo en la casa de una mujer que es su expareja, a quien no podía acercarse por orden de un juez.

El fiscal del caso indicó que el primer hecho ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre de 2025, frente a una vivienda en la calle Alanis. El imputado, N. A. B. mantuvo una discusión con su expareja, a quien zamarreó mientras ella intentaba retirar sus pertenencias de la vivienda.

El representante del Ministerio Público Fiscal planteó que, con este accionar, el imputado incumplió las medidas restrictivas dictadas el pasado 3 de octubre por la justicia de Familia, las cuales le prohibían acercarse a menos de 200 metros a la mujer, así como realizar cualquier acto de perturbación o violencia hacia ella.

Luego, entre las 7:30 y las 8 de la mañana, se produjo un segundo hecho: N. A. B. se dirigió a la vivienda de un vecino que había auxiliado a la mujer horas antes. Allí, tras una discusión con otros varones, el imputado extrajo un arma blanca de su cintura y los atacó:

Hirió a uno de ellos en el brazo y la mano, provocándole cortes que afectaron tendones.

Atacó a otro cuando este cayó al suelo, asestándole una puñalada a la altura del tórax con la intención de quitarle la vida, objetivo que no logró por la intervención de otras personas.

Y lesionó a otro en la muñeca y el rostro antes de retirarse del lugar.

El fiscal Hernán Scordo y la asistente letrada Gabriela Pellico pidieron al juez que NAB se mude a Neuquén capital, que no ingrese por ninguna causa a Piedra del Aguila y tampoco a Cutral Co ya que la víctima que sufrió la puñalada está hospitalizado en esta zona.