Una variante de la gripe A llegó a Neuquén y piden tomar precauciones (mínimas)

El ministro de Salud, Martín Regueiro, confirmó la detección de dos casos de influenza A(H3N2) subclado K en territorio provincial, en un contexto de aumento de la actividad del virus a nivel internacional durante los últimos meses.
Ambos pacientes requirieron internación por neumonía, pero evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica. Las autoridades sanitarias provinciales destacaron que se trata de casos aislados y que hasta el momento no hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida en Neuquén.
Para evitar complicaciones
– Mantener al día la vacunación antigripal, especialmente en grupos de riesgo: personas gestantes en cualquier etapa del embarazo, personas puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses inclusive, niñas y niños de 2 a 8 años inclusive con factores de riesgo, personas de 9 a 64 años con factores de riesgo, tales como enfermedades cardíacas, respiratorias o renales, inmunosupresión, obesidad o diabetes; y personas mayores de 65 años
– Lavarse frecuentemente las manos
– Ventilar los ambientes
– Cubrirse al toser o estornudar
– Ante síntomas respiratorios, quedarse en casa y consultar al sistema de salud, sobre todo si se pertenece a un grupo de riesgo.