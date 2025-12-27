Una variante de la gripe A llegó a Neuquén y piden tomar precauciones (mínimas)

Generó dos internaciones pero no fallecimientos. Piden ventilar ambientes, toser en el codo

El ministro de Salud, Martín Regueiro, confirmó la detección de dos casos de influenza A(H3N2) subclado K en territorio provincial, en un contexto de aumento de la actividad del virus a nivel internacional durante los últimos meses.

Ambos pacientes requirieron internación por neumonía, pero evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica. Las autoridades sanitarias provinciales destacaron que se trata de casos aislados y que hasta el momento no hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida en Neuquén.

Para evitar complicaciones

– Mantener al día la vacunación antigripal, especialmente en grupos de riesgo: personas gestantes en cualquier etapa del embarazo, personas puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses inclusive, niñas y niños de 2 a 8 años inclusive con factores de riesgo, personas de 9 a 64 años con factores de riesgo, tales como enfermedades cardíacas, respiratorias o renales, inmunosupresión, obesidad o diabetes; y personas mayores de 65 años

– Lavarse frecuentemente las manos

– Ventilar los ambientes

– Cubrirse al toser o estornudar

– Ante síntomas respiratorios, quedarse en casa y consultar al sistema de salud, sobre todo si se pertenece a un grupo de riesgo.