Un minibus con niños y niñas de Pilo Lil chocó en la ruta 22, cerca de Plottier

El accidente dejó un saldo de 21 personas heridas, de las cuales 16 son niños

Un siniestro vial se registró este sábado, cerca de las 18:00 horas, en el kilómetro 1252 de la Ruta 22, en jurisdicción de Senillosa. El hecho involucró una unidad de transporte tipo trafic y un automóvil particular, dejando un saldo de 21 personas heridas, de las cuales 16 son niños.

El impacto ocurrió a la altura de un parque acuático, en las proximidades del límite con el ejido de Plottier. En el microbús se trasladaba un contingente de menores de edad procedente de Pilo Lil. Por su parte, en el automóvil circulaban tres niños que fueron trasladados al Hospital de Plottier para su atención.

Operativo de Emergencia

Ante la magnitud del evento, el Sistema de Emergencias del Neuquén (SIEN) coordinó el traslado de 12 niños al Hospital de Senillosa. Los profesionales médicos evalúan en dicho centro de salud los golpes y cortes presentados por los menores.

En el lugar del accidente trabajaron las siguientes unidades:

Bomberos Voluntarios de Plottier y Senillosa.

de Plottier y Senillosa. Efectivos de la Policía del Neuquén .

. Ambulancias de la localidad de Plottier y del SIEN.

Las autoridades locales mantienen la información bajo la categoría de noticia en desarrollo, mientras se completan las pericias correspondientes y se actualiza el estado de salud de los heridos. Al momento del siniestro, la temperatura en la zona alcanzaba los 30°C con viento del sector oeste.