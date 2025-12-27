Un camión quedó colgado al caer en la banquina de la ruta 22

Un camión cisterna perteneciente a la empresa Tortoriello de Cipolletti perdió el control este miércoles de Navidad, pasadas las 14, cuando circulaba por la Ruta 22 a la altura del acceso al Parque Industrial de Plaza Huincul.
Como había poco tránsito a esa hora, se pudo realizar el rescate del vehículo sin que se produjeran mayores daños ambientales ni materiales.
La posición final del vehículo, inclinado sobre la banquina norte, generó preocupación debido a que trasladaba gas pero la acción rápida de Defensa Civil, la policía provincial y personal especializado pudieron resolverlo en pocas horas.
No se supo qué motivó que el camión terminara con gran parte de su estructura fuera de la calzada. Los ejes traseros quedaron mayormente en el aire, lo que complicó cualquier intento de maniobra inmediata y obligó a extremar los cuidados en el sector.
A pesar de la espectacularidad del episodio, no se registraron personas heridas.