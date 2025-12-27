Técnicos y entrenadores de patín reclaman transparencia a la Confederación Argentina

En el centro de la polémica está Daniel Ventura, el dirigente máximo de la Confederación Argentina de Patinaje.

A través de diferentes medios oficiales de denuncia, se hizo llegar la queja de un grupo de técnicos de patinaje de varios puntos del país, entre ellos Neuquén, por los altos costos de las capacitaciones y las competencias que luego no se traducen en el crecimiento del deporte ni de los atletas.

Según la denuncia que llegó a manos de 299 Deportes, la queja de los técnicos es que realizan ellos la tarea por un magro salario, tiene a cargo a atletas patinadores que representan a los clubes de cada ciudad, a las federaciones provinciales y al país en competencias internaciones y todo ello con costos cada vez más altos.

En las últimas semanas, varios atletas tuvieron a salir a pedir donaciones para viajar a Orlando a representar al país.

La denuncia expresa que se registran “excesos de costos al respecto de la actividad donde se presenta cada evento, ya sea competencia, seminario, evaluativo, clasificatorio, todo termina siendo una experiencia recaudatoria, mientas los atletas se desangran para satisfacer las necesidades de una persona que solo le interesa el dinero”, dice la denuncia enviada a la oficina Anticorrupción.

La respuesta a este reclamo es que se presente una denuncia formal ante las autoridades de cada provincia para el inicio de una investigación sobre la administración de los recursos de la Confederación.