Peña boquense realizó actividad solidaria y navideña en la plaza San Martín de Cutral Co

La Peña Boquense agradece a todos los que se sumaron a esta iniciativa y se compromete a seguir trabajando para llevar alegría y pasión por el fútbol a la comunidad

La Peña Boquense de Cutral Co y Plaza Huincul realizó una actividad el pasado domingo en vísperas de Navidad en la Plaza San Martín de la ciudad.

Bajo el espíritu del Papá Noel Xeneize, la peña se reunió para compartir un momento mágico con los chicos de la comarca petrolera, repartiendo golosinas y llevando alegría a todos los presentes.

La jornada contó con la presencia de las emblemáticas banderas, copas y elementos distintivos de Boca Juniors, que generaron gran emoción y entusiasmo entre los asistentes.

Pero eso no fue todo, ya que también contaron con la visita especial de Spiderman y de Lionel Messi, quien puso un toque de diversión y fantasía en el evento. Además, los bombos de la hinchada de Boca Juniors hicieron sonar sus ritmos para ambientar la fiesta.

La Peña Boquense agradece a todos los que se sumaron a esta iniciativa y se compromete a seguir trabajando para llevar alegría y pasión por el fútbol a la comunidad.

Habrá viaje a la Bombonera

Además se anunció que el próximo 25 de enero, la Peña Boquense viajará a la Bombonera para ver un partido de Boca Juniors en la primer fecha del campeonato

Contacto:

Andrés Álvarez 2996570107(Comisión)

Peña Boquense de Cutral Co y Plaza Huincul