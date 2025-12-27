Mechero de Loma Negra generó incendio de pastizales y protestó la Confederación Mapuche

La planta de gas se encuentra a pocos kilómetros de la ruta nacional 22, en el ingreso oeste de Cutral Co

En la tarde del viernes, se informó desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Cutral Co que se produjo un incendio de pastizales en el exterior de la planta de gas de Loma Negra, sobre vegetación.

Según se dijo oficialmente, fue “debido al calor emanado por el mechero y las ráfagas de viento”. Pero fue controlado inmediatamente.

Luego la confederación mapuche emitió un comunicado sobre el hecho en el que se explica que lo que se incendió “son las especies que rodean las casas de las familias de la comunidad, conformada por jarillas y sampas, ambas muy inflamables”.

Y reclamaron que las autoridades ambientales de la provincia controlen este y otros numerosos mecheros que queman el gas producido por instalaciones de la industria petrolera.

“Es urgente el control y cierre de estas fuentes de peligro por la contaminación grave sobre el aire, el agua y el suelo, que liberan gases tóxicos como dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno , y partículas finas que causan lluvia ácida, aceleran el cambio climático (liberando CO2 y metano) y provocan graves problemas de salud”, expresaron.