Alianza de Cutral Co: Los directores técnicos de la Reserva analizaron el título obtenido

Hablamos con Daian Avila y Bily Jaramillo

Hablamos con Daian Avila y Billy Jaramillo luego de ser campeones en la categoría reserva con Alianza. Siendo líderes desde el comienzo del torneo hasta el final.

El proceso se caracterizó por un inicio con pocos recursos, ya que el equipo comenzó a entrenar apenas cinco días antes del torneo sin realizar una pretemporada formal. Los entrenadores explicaron que la convocatoria fue progresiva, iniciando con cinco jugadores hasta consolidar un grupo más numeroso.

A pesar de enfrentar un bache en el rendimiento luego de una racha de victorias, el cuerpo técnico destacó la capacidad de los jugadores para levantarse y reinventarse ante las dificultades.

Según “Billy”, uno de los responsables del equipo, el factor determinante para alcanzar el objetivo fue la formación del grupo, lo cual consideró el plus más importante del plantel.

Otro punto clave en la campaña fue el mantenimiento de una base sólida de futbolistas. Aunque varios jóvenes fueron promovidos al primer equipo debido a sus condiciones, la estructura de la Reserva se mantuvo firme. Los técnicos señalaron que uno de los objetivos de la categoría es, precisamente, que los jugadores puedan subir a la primera división.

Respecto al futuro, el cuerpo técnico indicó que tras un periodo de descanso buscarán repetir los resultados el próximo año. Haber logrado el campeonato les permite proyectar el trabajo de cara al 2026 con una mentalidad diferente, enfocada en mantener el nivel competitivo alcanzado.