Vehículo chocó contra un paredón en el barrio Otaño

No se reportaron heridos de gravedad. Según pudo establecer este medio, fue alrededor de las 3 de la madrugada

Durante la madrugada de este viernes 26 de diciembre, un vehículo se salió de control y terminó contra el paredón de una casa en el barrio Otaño.

El incidente vial ocurrió en la esquina de Misiones y Juan Otaño, en el paredón de una vivienda ubicada en el vértice sureste del cruce.

No se reportaron heridos de gravedad. Según pudo establecer este medio, fue alrededor de las 3 de la madrugada y el protagonista fue un Megane gris.

El auto no chocó contra el paredón por apenas unos centímetros y llegó a un portón, donde quedó detenido.