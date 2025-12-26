Un estamento provincial abre un concurso externo para cubrir vacantes

Las inscripciones serán del 19 al 23 de enero de 2026, a través de un formulario.

Desde la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) se lanzó el concurso externo de ingreso a la Administración Pública Provincial, destinado a cubrir vacantes correspondientes a niveles iniciales en distintas direcciones del organismo.

Se informó que el proceso se desarrolla de acuerdo a lo establecido en el Decreto DECTO-2025-377-E-NEU-GPN y la Resolución RESOL-2025-121-E-NEU-MINF, y tiene como objetivo fortalecer la estructura técnica, profesional y administrativa de Upefe.

Las vacantes a cubrir corresponden a perfiles profesionales, técnicos y administrativos, que se desempeñarán en las direcciones provinciales: administrativa, contable y financiera; ejecución de obras; planificación; obras viales; y auditoría y fiscalización, con requerimientos de formación que incluyen títulos universitarios, terciarios y secundarios, según el cargo.

El concurso se desarrollará en distintas etapas, que incluyen la inscripción, la revisión de requisitos y documentación, la instancia de evaluación mediante examen y entrevista, y la posterior confección del orden de mérito.

Podrán postularse personas que cumplan con los requisitos de edad, formación y condiciones establecidas en la normativa vigente, debiendo presentar la totalidad de la documentación requerida en un único archivo digital. La inscripción y evaluación se realizarán conforme a las bases y condiciones generales del concurso.

Los requisitos, bases y condiciones, junto con el detalle de los perfiles y documentación a presentar, se encuentran disponibles para su consulta a través del siguiente enlace: https://www.myqnapcloud.com/share/7764700kn2opo682t786034b_1b75g418kj8n2531q8t0z5298bfd51h6#!/home

Las inscripciones, que serán a partir del 19 de enero y hasta el 23 del mismo mes se realizarán a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXx_jfPfX8lPnpXdrl4NhwEn6yXj90UgKv0PiUiaocefdSe