Tras el paso de Papa Noel por el cuartel, los bomberos de Cutral Co agradecieron

La festividad navideña tuvo color y alegría en el cuartel de bomberos de Cutral Co con la visita de Papa Noel, que se sacó fotos y recibió cartitas antes del 24 de diciembre.
Desde el cuartel expresaron “queremos agradecer a todos los vecinos y vecinas y a los niños que se acercaron para compartir una hermosa tarde con papá Noel”.
Y reconocieron que “con su participación nos alegraron el día y nos incentiva a seguir trabajando para la comunidad, a todos Muchas gracias felices fiestas y próspero año nuevo”.
También agradecieron en sus redes a la Municipalidad de Cutral Co, al intendente y presidente de la comisión, Ramón Rioseco y al organizador de eventos Bruno Camprubi por el trabajo realizado.