Rioseco recibió a los campeones del Club Alianza y anunció nuevas obras

En el salón de acuerdos

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, encabezó un acto para recibir a los jugadores, técnicos y autoridades del Club Alianza, luego de la consagración del equipo en tres categorías. Durante el encuentro, el mandatario destacó que la primera división volvió a obtener un título tras 14 años de sequía.

Rioseco recordó la trayectoria de la institución, mencionando su participación en torneos nacionales, la Pre-Libertadores y su historial de más de 14 títulos. En su discurso, señaló que representar a Alianza implica una responsabilidad debido a que es considerado el club más importante de la ciudad y uno de los mayores de la Patagonia.

El jefe comunal afirmó que el Estado municipal continuará brindando apoyo económico y de infraestructura al club. Según expresó, el objetivo es que la institución construya una “nueva historia” mediante el trabajo conjunto entre los dirigentes y el respaldo institucional.

Como anuncio principal, el intendente informó que en febrero se iniciarán obras de remodelación total en los alrededores de la cancha. El proyecto contempla la renovación de las instalaciones actuales para modernizar la institución. Finalmente, Rioseco ratificó el compromiso de su gestión de seguir apoyando al deporte local durante el año 2026