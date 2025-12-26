Plaza Huincul: El 100% del paraje Ruca Co fue conectado a la red eléctrica

La segunda etapa de la obra de tendido eléctrico ya concluyó.

La segunda etapa del proyecto de electrificación del barrio Ruca Co en Plaza Huincul concluyó por lo que la totalidad del sector quedó con el sistema instalado. Así lo informó la comuna huinculense.

Esta obra permitirá mejorar la calidad de vida de las familias del sector mediante el acceso al servicio de energía eléctrica.

Se informó que la ejecución de la obra se llevó adelante de manera conjunta entre el municipio y la cooperativa Copelco, y dio inicio en el mes de julio.

El proyecto fue planificado en cuatro etapas: dos vinculadas al tendido de líneas de media tensión y otras dos destinadas a obras complementarias de baja tensión, necesarias para concretar la conexión final a los hogares.

Con la finalización de las primeras dos etapas, se logró la construcción de aproximadamente 1.400 metros de línea de media tensión, con posteado de hormigón, a lo largo de la Ruta Provincial Nº 17 hasta el asentamiento.

Además, se instaló un transformador de 160 KVA y se ejecutó el tendido de líneas de baja tensión, lo que permitió garantizar el acceso al servicio eléctrico a cerca del 60 % de las viviendas del barrio.

En los últimos días se concretaron las dos etapas restantes de la obra, alcanzando así la cobertura total del asentamiento y posibilitando que todas las familias del barrio Ruca Co cuenten con el suministro de energía eléctrica.

En este sentido, el intendente Claudio Larraza destacó el trabajo conjunto realizado con la cooperativa Copelco, subrayando la importancia de la articulación entre las instituciones para acercar un servicio esencial a las familias del barrio Ruca Co.

Asimismo, remarcó que la obra pudo concretarse antes de fin de año, tal como había sido portunamente establecido, dando cumplimiento a los plazos previstos y reafirmando el compromiso asumido con los vecinos.