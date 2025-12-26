Facundo Funes evalúa su temporada en Alianza y define su futuro tras una lesión

En el partido frente a Regina por el Regional

Facundo Funes, jugador de Alianza de Cutral Co, realizó un balance sobre el cierre del año deportivo y su fractura de cúbito en su brazo izquierdo. El futbolista manifestó su satisfacción por terminar el ciclo cumpliendo los objetivos planteados junto a sus compañeros.

Funes se presentó a la entrevista con un vendaje debido a una lesión sufrida en Regina durante el torneo Regional. A pesar de la dolencia, el jugador decidió jugar el último partido del año frente a San Patricio.

Actualmente, se encuentra a la espera de un diagnóstico definitivo para determinar si el tratamiento consistirá en un reacomodamiento del brazo o una intervención quirúrgica, estimando un tiempo de recuperación de al menos un mes.

En cuanto a su desempeño táctico, Funes debió adaptarse a una posición defensiva como lateral derecho, ante las lesiones sufridas en el plantel. Aunque habitualmente se desempeña como volante por las bandas, el jugador señaló que su prioridad fue la entrega física al equipo en este nuevo rol.

Respecto a su continuidad en la institución, el futbolista no confirmó su presencia para la próxima temporada. Funes describió el año como agotador y extenso, por lo que evaluará su futuro profesional una vez finalizado su proceso de rehabilitación.