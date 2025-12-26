Este es el pronóstico para el viernes 26 en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- indica para el último viernes de diciembre una jornada calurosa con la máxima que puede llegar a los 30° Centígrados.
La mínima se dará hacia la noche a los 11° Centígrados mientras que la máxima prevista será de 30° Centígrados.
El cielo se presentará mayormente despejado durante el día y hacia la noche se despejará.
El viento no estará ausente y se presentará del oeste a 53 kilómetros con ráfagas de 63, en el día. Hacia la noche se incrementará a 57 kilómetros con ráfagas de 65 y del sector sudoeste.
Para el sábado se indica el ascenso hacia los 32° Centígrados con sol radiante y viento hacia la noche del sudoeste a 50 kilómetros.