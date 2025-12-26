Cutral Co: pirotecnia cero sin resultados y la carta abierta de la jueza de Faltas

La titular del Juzgado de Faltas hizo su descargo en una carta abierta a las vecinas y vecinos.

A pesar de la puesta en vigencia de la ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia, la medianoche del 24 y los primeros minutos del 25 permitieron advertir que, lejos de la normativa, la falta de conciencia pesó más al momento de los festejos.

En todos los barrios hubo en menor o mayor medida la presencia de pirotecnia de las más variadas. Fue llamativo observar los fuegos artificiales en todos los puntos cardinales. Ante esta situación, hoy, la jueza de Faltas de Cutral Co emitió una carta abierta a la comunidad.

“Carta abierta a los ciudadanos de Cutral Co”:

“El regalo de navidad para mis hijos. Ayer no brindé a las 00 con mi familia, no estuve con mis hijos, pero no les faltó el regalo. Quizás todos imaginan bienes materiales, no fue así. Mis hijos recibieron otro tipo de obsequio. Su mamá se fue a trabajar aún sabiendo que lo que se proponía era algo difícil. Podría haber dicho que el juez no es quien controla, que los otros no lo hacen, que había peligro, que no valía la pena porque seguro no iba a desarticular una tradición tan arraigada”.

“Pero mis hijos recibieron el regalo del ejemplo de la responsabilidad, del cumplimiento de la palabra empeñada, de enfrentar los miedos, de no presuponer resultados. Entonces, el 24 de diciembre antes del brindis salí a recorrer la ciudad y me encontré con distintas realidades: papás caminando con sus hijitos buscando a papá Noel, papá Noel recién llegado entregando regalos, familias tomando fotos en las veredas, abrazos, saludos, personas subiendo a camionetas que se iban a trabajar y un coro de personas diciendo: “le hicimos caso, acá no hay pirotecnia”.

“Pero también me encontré con otros papás que cuando me veían llegar le decían a sus hijos ‘escondé esto que te lo vienen a quitar’, que desafiantes encendían los artificios e insultaban, que se metían corriendo a sus casas y apagaban las luces. Me encontré con niños solos en las esquinas encendiendo pirotecnia. Esos papás le enseñan a sus hijos que las normas se violan, que se oculta la evidencia, que se burla a la autoridad”.

“Me encontré con un grupito de niños que me contó que estaban prendiendo petardos y les dije que era molesto para otras personas y animales. La niña del grupo me dijo que sí, que era verdad porque habían hecho estallar uno el día anterior, un perrito se había asustado y salió corriendo con tanta mala suerte que lo atropelló un auto y murió. Ese grupo aprendió la lección de la forma más cruel”.

“En el recorrer ví a personas que me señalaban disimuladamente a sus vecinos, molestos por la situación, pero sin poder acordar el no uso. Me llegaron mensajes de todos los barrios. Siento que todo control será siempre insuficiente si no se cuenta con la empatía de la sociedad, de lo contrario haría falta un inspector por cada una de las personas que, a pesar de todo, usaron pirotecnia, es por eso que los estruendos duraron varios minutos y en ese tiempo vi perros huir sin rumbo, son los perritos que los dueños hoy están buscando”.

“Hubo un niño herido que tuvo que buscar asistencia en la guardia del hospital y, seguramente alguno que fue atendido en su casa. Me imagino muchas personas encerradas en el lugar de sus hogares donde menos se sienten los ruidos y música alta para ocultar las detonaciones, pero evidente y tristemente parece que eso no basta para que nuestra sociedad entienda que si no es divertido para los que nos rodean no deberíamos hacerlo”.

“Como conclusión, puedo decir que la falta de empatía es generalizada: las respuestas fueron: ´Yo me divierto así y si es molesto para los demás, lo lamento”, “Yo me divierto así porque el municipio lo hace”, “porque siempre lo hice”, “porque hoy es Navidad y en Navidad se tiran cohetes”.

“Entonces ¿para qué sirvió lo que hice ayer? ¿Disminuyó el uso? ¿Sirven las campañas en los medios de comunicación y/o redes? ¡Sirven las sanciones si no son generalizadas? ¿Cuántos inspectores tienen que participar para controlar toda una ciudad?”.

“Con tristeza debo decir que siento que poco, muy poco pude hacer para lograr que disminuya el uso de la pirotecnia. Sin embargo, con orgullo puedo decir que sirvió para que mis hijos vean que no se los manda a esconder los fuegos artificiales de la autoridad, sino que tienen una madre que cumple su palabra y que el hacer siempre es mejor que mirar desde la ventana, cruzado de brazos, opinando en redes lo mal que estamos porque lo único que va a cambiar la sociedad es el compromiso de todos, el ejemplo de todos y así tener una ciudad libre de ruidos en protección para los más vulnerables. Yo hice mi parte. ¿Vos?

Ana Stempin