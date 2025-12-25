Se incendiaron 14 viviendas en El Chocón

Un siniestro de grandes proporciones ocurrió esta madrugada de Navidad en El Chocón.

El lugar en principio no habría estado habitado porque era un antiguo galpón de unas catorce viviendas.

Las llamas iluminaron el cielo oscuro de la navidad, aproximadamente a las 3 de la madrugada. Actuaron bomberos de El Chocón pero pidieron asistencia por lo que viajaron desde Picun Leufú y desde Senillosa.

Bomberos de Cutral Co estuvieron alertas a la información que llegaba desde El Chocón pero finalmente no tuvieron que salir en asistencia.