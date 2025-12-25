¿Sabías que se necesitan ingenieros? Podés estudiar gratis en la UTN de Huincul

Hasta el 21 de enero estarán abiertas las inscripciones y habrá un curso nivelatorio para ingresantes

Según las últimas estadística publicadas por especialistas en recursos humanos como la especialista en talento industrial NUMAN, Argentina sigue teniendo un déficit de ingenieros: hay poco más de 125.000 profesionales activos y se gradúan unos 6.000 al año, cuando el sistema productivo necesitaría al menos 15.000 para sostener el crecimiento.

Es por ello que es relevante la información publicada recientemente por la UTN Facultad Regional del Neuquén.

Se abre un nuevo plazo de inscripciones para las carreras de Ingeniería Electrónica y Química que será hasta el 21 de enero de 2026. Al mismo tiempo, el inicio de clases sigue estando previsto para el 9 de marzo de 2026.

La oferta académica de la UTN FRN, tiene como propósito impulsar carreras con amplia salida laboral y que son significativas para la industria de la región.

Por un lado, la carrera de Ingeniería Electrónica tiene la función de resolver problemas relacionados con; las comunicaciones, la informática, el control de procesos, la automatización, la robótica, el transporte y la medicina. Es decir, toda actividad vinculada con la realización de sistemas electrónicos, que consisten en aplicaciones necesarias para la mejora de la calidad de vida de las personas y del medio ambiente en general.

Por otro lado, la carrera de Ingeniería Química tiene el objetivo de formar profesionales que puedan conocer los problemas socio-económicos y/o socio-políticos de las industrias de procesos en relación al país y la región. En virtud de contribuir indirectamente al desarrollo del medio y al nivel de vida de la sociedad, desarrollando principios éticos para el ejercicio profesional y creando una conciencia ecológica.

En ambos casos, al transcurrir los tres años con las materias al día se podrá acceder a la obtención de un título intermedio: Técnico Universitario en Química o Electrónica.

La inscripción se realiza de manera online a través de https://inscripcion.frn.utn.edu.ar/

Para completar el proceso, los aspirantes deberán:

Completar el formulario de inscripción disponible en la página oficial.

Adjuntar en formato PDF la documentación requerida: fotocopia legalizada del DNI de ambos lados, constancia de alumno regular, título en trámite, materias adeudadas o título secundario/analítico legalizado. Todas las legalizaciones deberán efectuarse por Juez de Paz o Escribano Público.

La Facultad notificará la aceptación de la inscripción al correo electrónico declarado por el postulante.

En el ciclo 2026, los ingresantes participarán del Programa de Acompañamiento a Ingresantes a Carreras Tecnológicas (PAICAT), que reemplaza al Seminario Universitario. La instancia ya no será únicamente virtual, sino que los ingresantes que cuenten con residencia en Cutral Có o Plaza Huincul podrán asistir presencialmente al cursado, en la Sede Central de la UTN FRN. Al mismo tiempo, aquellos que no estén dentro de estas localidades podrán acceder al cursado de manera virtual sincrónica del programa.

El PAICAT, tiene fecha de inicio el 26 de enero y de culminación el 24 de febrero de 2026, además, el cursado y la aprobación de los tres módulos: Estrategias para el aprendizaje autónomo, Matemática y Taller de Ambientación son de carácter obligatorio para el ingreso definitivo a la Facultad Regional del Neuquén.

A su vez, los estudiantes que hayan egresado del secundario con un promedio general igual o mayor a 9 (NUEVE) podrán solicitar el ingreso por promedio destacado, enviando una nota a la Secretaría Académica al email: mesaentrada@frn.utn.edu.ar con copia al correo de preincripcion@frn.utn.edu.ar junto con la certificación correspondiente autenticada por su institución de origen.

Los estudiantes que ingresen por promedio destacado deberán asistir únicamente al tercer módulo del Programa de Acompañamiento, “Taller de Ambientación Universitaria” aunque se recomienda igualmente la cursada de lo tres módulos.

Por otra parte, los aspirantes que no residan en las localidades de Cutral Có o Plaza Huincul tendrán la posibilidad de gestionar becas de residencia a través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil.

Para más información, los interesados pueden dirigirse a la sede central de la UTN FRN, ubicada en Av. Rotter S/N, Barrio Uno, Plaza Huincul. También, pueden comunicarse al 0299 4961162 int. 18 y/o escribir a preinscripcion@frn.utn.edu.ar