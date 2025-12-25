Hubo un incendio en el barrio Mosconi y dos adultos fueron rescatados

El siniestro ocurrió cerca de las 10, cuando una familia realizó el pedido de ayuda al cuartel de bomberos de Plaza Huincul.
Según se informó, un vehículo se incendió dentro de la vivienda, ubicada en Avenida Cutral Co, esquina con avenida Benito Perez.
Los daños fueron totales y dos personas adultas mayores tuvieron que se rescatadas aunque no sufrieron lesiones de gravedad y tampoco fueron trasladados hasta el hospital.
Tuvieron que asistir tres dotaciones de bomberos voluntarios para controlar el fuego, luego realizar el enfriamiento y finalmente retirarse del lugar.