Vecinos y vecinas que separan los residuos reclaman en Cutral Co

Desde hace más de un año se instalaron diferentes puntos verdes para separar plásticos, cartones y papel, vidrio y metales.

Según pudo registrar una vecina del barrio Ruca Quimey, a pesar de que se entregan los residuos separados, luego cuando se retiran, los vuelven a juntar.

“Me pregunto qué hacen y dónde van esos residuos, ¿sigo haciendo la tarea de lavar y separar cuando después juntan todo? Creo necesario hacer una nota al señor intendente para que se resuelva este inconveniente”, escribió una vecina en el grupo Recirculando Cutral Co Plaza Huincul, donde las personas que reciclan participan.

La iniciativa tuvo respuesta positiva del resto de los participantes, que intentarán buscar una solución a la frustración de hacer la tarea de separar para que luego no se complete el reciclado.