Las represas de Neuquén tienen nuevos concesionarios, tras la firma del contrato

Cerros Colorados está en parte en la región Comarca Petrolera y su concesión es relevante para el futuro desarrollo turístico

De esta manera, diferentes empresas tendrán el uso de las represas que generan energía para Argentina pero que además regulan las crecidas de los ríos y deben garantizar el suministro de agua para la población y el riego de miles y miles de hectáreas.

Según la información publicada por el gobierno provincial por la Central Piedra del Águila, se firmó un contrato de 245 millones de dólares con la empresa Central Puerto; por la Central Hidroeléctrica El Chocón, fue por 235,6 millones de dólares con la firma MSU Green Energy; por la Central Hidroeléctrica de Alicurá, fue por 162 millones de dólares con la empresa Edison; y por la Central Cerros Colorados, fue con la empresa Edison por 38 millones de dólares.

Esta última, no es únicamente una central sino que es un sistema multipropósito que incluye los lagos Barreales y Mari Menuco. Gran parte está dentro de la región Comarca Petrolera y si bien la toma sobre el río Neuquén que abastece a estas dos localidades está antes de la represa Planicie, igualmente su concesión es relevante para el futuro desarrollo turístico que podría generar movimiento económico para esta región.

El gobernador Rolando Figueroa consideró que se trata de algo “histórico para ambas provincias”. Destacó “la participación que nos ha dado el gobierno nacional” y remarcó que “ha sido único el trabajo que hemos podido desplegar; las negociaciones, el poder hablarnos y plantear nuestros puntos y nuestros temas que resultan de importancia para los habitantes de ambas provincias”.

Destacó la presencia en el acto de los intendentes y funcionarios de localidades neuquinas y rionegrinas y señaló que “es la primera vez que tenemos esta oportunidad de que puedan tener participación quienes viven al lado de las represas; enterarse qué es lo que pasa y cómo vamos a trabajar esto”.

Deseó éxito a las empresas concesionarias y destacó la importancia de “respetar y otorgar seguridad jurídica”. “Pero siempre decimos que la seguridad jurídica es para ambos lados: es muy importante que el Estado cumpla lo que firma, pero también es muy importante que los empresarios cumplan lo que firman; y ahí también vamos a ser implacables”, recalcó.

Finalmente, agradeció a la secretaria de Energía “por contemplarnos en todo lo que hemos planteado y debatido. En los puntos importantes, hemos sido tenidos en cuenta: en la seguridad para nuestra gente y en la planificación para poder financiar qué obras verdaderamente son necesarias aguas arriba del Neuquén. Eso es muy importante, porque también de ese estudio depende la seguridad que le podemos otorgar a todo Vaca Muerta”.

Por su parte, el gobernador rionegrino consideró: “Hace muchísimos años que las dos provincias no llevábamos adelante una acción, una tarea y una negociación conjunta de esta calidad, de esta importancia y de esta trascendencia”.

Agradeció a Figueroa por “habernos permitido darnos esta gran satisfacción de haber puesto los intereses de las dos provincias en una síntesis que nos permitió después llevar adelante la negociación con Nación”.

“Lo que siempre planteamos con ‘Rolo’ es que se reconozca lo que el norte de la Patagonia aporta desde siempre al país”, sostuvo Weretilneck y agregó: “Que se reconozca el esfuerzo de las provincias en un contexto nacional es muy importante y creo que en este caso se ha logrado”.

Finalmente, la secretaria nacional destacó “el trabajo conjunto entre Nación y provincias” y aseguró que “cada territorio tiene todo el derecho de defender lo que cree que tiene que defender, y desde la Nación hay que atender esos reclamos. Creo que así se ha hecho”.

“El resultado de la licitación muestra que fue exitosa esa negociación”, aseveró y consideró que “las provincias pudieron obtener lo que querían y la Nación también pudo plasmar su posición”. “El resultado fue una alta competencia y un fuerte interés que demostraron las empresas”, añadió.