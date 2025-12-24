Joaquín Rikembreg “Fue un año complicado, nos tocó jugar muchos partidos”

Dijo uno de los referentes del club

Uno de los emblemas del equipo de Cutral Co dialogó con 299 Deportes luego de ser campeón con Alianza del Torneo Oficial y dijo lo siguiente.

“Fue un año complicado, jugamos muchos partidos, martes, jueves y domingo se hizo complicado pero lo pudimos lograr”

¿Dónde estuvo la clave?

“En mentalizarse, saber que hasta lo último nosotros vamos a seguir peleando. Se dió, perdimos varios puntos en el camino pero demostramos que este año si o si lo teníamos que ganar.

¿Vas a seguir el año que viene?

“La verdad no se todavía, quiero estar tranquilo con mi familia, disfrutar, irme de vacaciones y ver el año que viene que se da, si se sigue en el club bienvenido sea y si no buscar lo mejor para mi y mi familia.

¿A quién le querés dedicar el campeonato?

“Primero a mi novia que siempre fue la que me ayudó y estuvo conmigo en cada momento y después bueno a mi familia, amigos que también se merecían esto”