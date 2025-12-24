El intendente de Cutral Co y el presidente del concejo deliberante saludaron a Alianza 

El intendente de la ciudad de Cutral Co, Ramón Rioseco y el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, saludaron al equipo luego de ser campeones de Lifune.
En el caso del intendente de la ciudad, subió un video de los festejos de Alianza cuando se coronó campeón poniendo “gallo campeón” en su historia de Instagram.
El presidente del concejo, publicó en sus estados la noticia de que Alianza volvía a ser campeón luego de 14 años.
Ese fue el reconocimiento institucional al logro deportivo del club de la ciudad.