Braian Gonzalez: “Me despido de Alianza con la copa que es lo que más quería”

Dijo el delantero de Alianza luego de los festejos

El delantero de Alianza habló con 299 Deportes luego de consagrarse campeón del Torneo Oficial de Lifune y dejó las siguientes frases.

“Sufrimos mucho durante estos últimos 4 meses, yo creo que al inicio del torneo no pensábamos en esto. En un momento estuvimos a 10 11 puntos del puntero pero nunca nos dimos por vencidos”

“Nos planteamos con los chicos ganar la liga y gracias a dios se nos dió”

“Les dije a los chicos que confíen y gracias a dios hoy se dio, tuvimos que sufrir dos finales que para mí perdimos injustamente pero el fútbol es así”

“Ahora a disfrutar con la familia, pasar una linda fiesta y creo que ya está. Era lo último y yo quería esto, vine en 2020 para ganar algo con Alianza y acá se me dio”.

Por último Braian Gonzalez declaró “Me despido de Alianza con la copa que es lo que más quería”