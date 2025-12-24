Braian Gonzalez: “Me despido de Alianza con la copa que es lo que más quería”

El delantero de Alianza habló con 299 Deportes luego de consagrarse campeón del Torneo Oficial de Lifune y dejó las siguientes frases.
“Sufrimos mucho durante estos últimos 4 meses, yo creo que al inicio del torneo no pensábamos en esto. En un momento estuvimos a 10 11 puntos del puntero pero nunca nos dimos por vencidos”
“Nos planteamos con los chicos ganar la liga y gracias a dios se nos dió”
“Les dije a los chicos que confíen y gracias a dios hoy se dio, tuvimos que sufrir dos finales que para mí perdimos injustamente pero el fútbol es así”
“Ahora a disfrutar con la familia, pasar una linda fiesta y creo que ya está. Era lo último y yo quería esto, vine en 2020 para ganar algo con Alianza y acá se me dio”.
Por último Braian Gonzalez declaró “Me despido de Alianza con la copa que es lo que más quería”