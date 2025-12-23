Se realizarán controles en las rutas ante el gran movimiento turístico

Se desplegará un operativo preventivo por la gran afluencia de turistas durante las fiestas.

Desde la Policía del Neuquén se anunció que desplegará un operativo preventivo en distintos puntos del territorio provincial, ante el incremento del tránsito y la llegada de turistas con motivo de las fiestas de fin de año.

Desde el ministerio de Seguridad informaron que se dispusieron puestos de control fijos y móviles en rutas provinciales, nacionales y accesos a las principales localidades, que se suman a los dispositivos que funcionan de manera permanente.

El operativo contempla controles vehiculares, identificación de personas y la intervención de perros detectores de la División Antinarcóticos, con el fin de realizar procedimientos sorpresivos y fortalecer las tareas de prevención.

Además, el despliegue tendrá un fuerte carácter preventivo y de acompañamiento, con personal policial abocado a orientar y asistir a los turistas, brindar información útil sobre el estado de las rutas, normas de tránsito, recomendaciones de seguridad y accesos a los principales destinos turísticos.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan garantizar la seguridad vial, prevenir delitos y acompañar tanto a residentes como a visitantes durante los festejos, reforzando la presencia policial en todo el territorio provincial.